الذهب يواصل الارتفاع في السوق المحلية

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واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 4 من مارس ارتفاعها في السوق المحلية داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 224.15 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.47 ريال.

عيار 21 يسجل 196.13 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.13 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.75 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.07 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6971 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1569 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224,147 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو سجل عيار 24 نحو 222.98 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.40 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.11 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.07 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.49 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6935 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1561 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222,982 ريال.

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