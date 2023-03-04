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تقويم التعليم: يجب الحضور إلى مقر الاختبار قبل هذه المدة
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تقويم التعليم: يجب الحضور إلى مقر الاختبار قبل هذه المدة

تقويم التعليم: يجب الحضور إلى مقر الاختبار قبل هذه المدة

تقويم التعليم: يجب الحضور إلى مقر الاختبار قبل هذه المدة
٠١:٢٠:٢٤ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن وقت الحضور قبل أداء الاختبارات سواء كان اختبار رقمي أو ورقي.

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع لـ”تقويم التعليم” على أحد السائلين حول حضوره قبل موعد الاختبار بثلاثة ساعات أم وقت الموعد المحدد.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب :” إذا كان لديك اختبار رقمي؛ فيجب عليك الحضور للمقر قبل بدء الاختبار بخمس عشرة دقيقة، أما إذا كان الاختبار ورقيا؛ فيجب الحضور للمقر قبل نصف ساعة من بدء الاختبار”.

وقبل أيام أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن نتائج الاعتماد لشهر فبراير 202.

وأكدت أن برنامجًا واحدًا حصل على الاعتماد البرامجي المشروط، وتم تحويل اعتماد جامعة مؤسسية، وخمسة برامج أكاديمية في جامعتين من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

خمسة برامج أكاديمية لاعتماد برامجي

وأوضحت أن برنامج الوبائيات في جامعة جازان، حصل على الاعتماد البرامجي المشروط من مارس 2023م حتى فبراير 2025م، كما تم تحويل اعتماد جامعة سليمان الراجحي من اعتماد مشروط إلى كامل من نوفمبر 2022 – 30 إبريل 2026، بالإضافة إلى تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي:

1 – برنامج التمريض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتباراً من مارس 2023 – فبراير 2028.

2 – برنامج الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من مارس 2023 – أغسطس 2028.

3 – برنامج الفنون البصرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من مارس 2023م – أغسطس 2028م.

4 – برنامج الطفولة المبكرة في جامعة أم القرى من مارس 2023 – أغسطس 2028.

5 – برنامج الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى من مارس 2023م – فبراير 2028.

شروط الحصول على الاعتماد الأكاديمي

وبينت أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع للهيئة، يتضمن إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء في تلك العمليات أن يَثبت للمركز استيفاءُ المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الاختبارات تقويم التعليم وزارة التعليم

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