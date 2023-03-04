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تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
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تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

تراجع اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
٠١:٣٩:٤٤ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 4 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 3.98

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 3.98

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أخبار السعودية اليوم أسعار العملات الأجنبية البنك المركزي السعودي العملات الاجنبية مقابل الريال

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