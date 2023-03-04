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مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني
١٢:٥٧:٣٩ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحمل على متنها 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

أنواع المساعدات

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

400 مليون دولار

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية واوكرانيا طائرة اغاثية مساعدات أوكرانية

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