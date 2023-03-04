التأمينات الاجتماعية تكشف الحد الأدنى للاشتراك لصرف معاش تقاعد مُبكر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الحد الأدني لمدة الاشتراك التي تغطي نظام المعاشات.

صرف معاش تقاعد مبكر:

وتفاعل حساب “التأمينات الاجتماعية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال أحد المواطنين سأل حول أحقية صرف معاش تقاعد مبكر بعد مدة اشتراك 132 شهرًا وعمره (37 عامًا)، لتؤكد أنه يجب توفر مدة اشتراك (300) شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات مسجلة في نظام التأمينات لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

التسجيل دون علم المؤمن عليه

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن التسجيل في التأمينات دون علم المؤمن عليه يعد مخالفة للنظام.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمواطن يقول إنه تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية من غير علمه خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ويسأل عن كيفية تقديم شكوى ضد الشركة.

اقرأ أيضًا:

عاجل..”التأمينات” تكشف موعد نزول المعاش الشهري.. ومستفيدون: ما سبب التأخر؟

وأجابت “التأمينات” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” بأن “التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام. وقد حدد النظام عقوبات على صاحب العمل عند ثبوت المخالفة”.

وأضافت: وفي حال تم تسجيلك بدون وجود علاقة عمل يمكنك طلب إلغاء مدة غير نظاميه عن طريق الخطوات التالية الموضحة في الرابط التالي ( اضغط هنا ).

اقرأ أيضًا:

“التأمينات” تحذر: فرض غرامات مالية على أصحاب الأعمال في هذه الحالة

كيفية الفصل من التأمينات

إلى ذلك، ردت “التأمينات” على سؤال حول كيفية فصل المستفيد نفسه من التأمينات، قائلة إنه “في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل، وفي حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين باتباع الخطوات الموضحة لكم بالمرفق”.

وتشمل الخطوات:

-تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

-اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

-واختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

-اختيار نوع الطلب، تعديل تاريخ الاستبعاد.

-إدخال طريقة الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.

– الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.