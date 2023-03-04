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على عمق450 مترًا.. مصرع 6 أشخاص في انفجار منجم بباكستان
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على عمق450 مترًا.. مصرع 6 أشخاص في انفجار منجم بباكستان

على عمق450 مترًا.. مصرع 6 أشخاص في انفجار منجم بباكستان

على عمق450 مترًا.. مصرع 6 أشخاص في انفجار منجم بباكستان
١٢:٢٢:٤٣ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤسفة، لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار في منجم فحم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان.

انفجار منجم في باكستان:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن  مسؤولين محليين، فإن عمال المناجم كانوا يعملون على عمق يزيد عن 450 مترًا (1476 قدمًا)، عندما وقع انفجار قوي ناتج عن تراكم غاز الميثان.

وأفادت قناة “Dawn News TV” أن عمال المناجم حوصروا في المنجم منذ انهيار جزء منه.

بينما ذكرت السلطات الصحية المحلية، أنه عندما وصل عمال الإنقاذ إلى موقع الانفجار، كان ستة من عمال المنجم قد لقوا حتفهم.

مقتل 14 في حريق بمحطة وقود:

وأمس الجمعة لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون، وذلك بعد نشوب حريق كبير في إحدى محطات الوقود بإندونيسيا.

وحسب وكالة رويترز، فقد اندلع حريق داخل محطة للوقود في إندونيسيا أسفر عن مصرع 14 أشخاص، وإصابة العشرات.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، وأجلت قوات الشرطة الإندونيسية الآلاف من السكان المجاورين لمحطة الوقود.

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الكلمات الدلالية:
6 أشخاص إندونيسيا باكستان محطة وقود منجم فحم نفط

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