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سفارة المملكة تكفلت بعلاج زوجي.. مواطنة تروي تفاصيل نجاتها من زلزال تركيا
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سفارة المملكة تكفلت بعلاج زوجي.. مواطنة تروي تفاصيل نجاتها من زلزال تركيا

سفارة المملكة تكفلت بعلاج زوجي.. مواطنة تروي تفاصيل نجاتها من زلزال تركيا

سفارة المملكة تكفلت بعلاج زوجي.. مواطنة تروي تفاصيل نجاتها من زلزال تركيا
١٢:٠٨:٤٨ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كتب الله النجاة لمواطنة، والتي نجت بأعجوبة من زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

نجاة مواطنة من زلزال تركيا:

وبحسب “الرياض” فقد روت المواطنة”نها بنت أحمد حسين أبو عبد الله” المقيمة في تركيا قصة نجاتها، مبينة أنه كان لسفارة المملكة في تركيا دور مهم للغاية بالنسبة لي كمواطنة فحين اتصلت بهم قاموا بمساعدتي على الفور.

وأوضحت أن مساعدات المملكة التي وصلت إلى تركيا كان لها في الواقع العملي التخفيف من المصيبة الكبرى التي حلت على الشعب التركي.

وتابعت في حديثها: ” كان ذلك منذ اتصالي بهم كناجية من الزلزال حتى وصولي لهم.. أنا مقيمة في تركيا بسبب أني متزوجة من مواطن تركي بعقد زواج موثق من وزارة العدل في المملكة، وأتواجد بتركيا منذ عام 2016م كمقيمة في مدينة هاتاي”.

لحظات وقوع الزلزال:

وعن اللحظات الفظيعة للزلزال تقول: “كنا نائمين وكانت الساعة متجاوزة لـ4:00 فجراً بقليل وبداية شعر زوجي بالهزة وكان السرير بدأ يهتز وإضاءة الغرفة في السقف تتحرك، لم نقم بأي رد فعل بسبب أن المنطقة خلال شهر تتعرض لهزات خفيفة كثيرة”.

وتروي المواطنة أيضا:”،وفي الساعة 4:30 كانت أقوى هزة وكان زوجي يرى ازدياد اهتزاز الإضاءة في السقف وأيقظني حينها، ونحن نهم بالخروج سريعاً بدأ الاهتزاز يزداد وكانت وجهتنا للبلكونة المفتوحة تحسباً لسقوط البيت لنقفز منه”.

دور سفارة المملكة:

ونوهت المواطنة أنها تمكنت وزوجها من الخروج للشارع، وكان الطقس ممطراً، ثم قررت الابتعاد عن المباني وساروا بسيارتهم والمباني تنهار.

وفي التفاصيل أيضا أنه حين خرجت الشمس شاهدوا حجم الدمار الكبير والواسع جداً، وكأن المنطقة تحولت لساحة حرب عظمى والناس تبحث عن أحبابها تحت الأنقاض.

وأعربت عن شكرها  لسفارة المملكة، حيث تكفلت بنفقات علاج زوجها ودفع الأدوية ونقل سيارتهم إلى أنقرة.

كما وجهت الشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الذين لم يقصروا في مساندة المواطنين في زلزال تركيا ولم يقصروا في مساندة الشعب التركي.

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