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3 آلاف فتاة يرتدون غطاءً للرأس بكردستان العراق في احتفال مهيب
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3 آلاف فتاة يرتدون غطاءً للرأس بكردستان العراق في احتفال مهيب

3 آلاف فتاة يرتدون غطاءً للرأس بكردستان العراق في احتفال مهيب

3 آلاف فتاة يرتدون غطاءً للرأس بكردستان العراق في احتفال مهيب
١١:١٧:٣٥ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي مشهدا مهيبا لآلاف الفتيات وهم يرتدون غطاءا للرأس.

3 آلاف فتاة في كردستان العراق:

وبحسب ما تم تداوله فقد أعلنت ثلاثة آلاف فتاة في مدینة السلیمانیة بكردستان العراق، في احتفال جامع مهيب أمس الجمعة، عن ارتدائهن غطاءا للرأس.

وتظهر الصورة التي تم تداوله آلاف الفتيات وهن يرتدين غطاءا للرأس، ومن بينهن أيضا فتيات يرتدين الحجاب الشرعي.

موقف مهيب:

وفي موقف سابق، كشف عن احترام قيم ومباديء الشريعة الإسلامية، حتى في أشد الظروف، رفضت فتاة سورية الخروج من تحت الأنقاض إلا وهي ترتدي غطاءً للرأس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو عن الفتاة وعلقوا عليه بالقول :” شمس موصللي فتاة سورية تبلغ من العمر13 عاما، رفضت أن تخرج من تحت أنقاض منزلها وهي تستطيع إنقاذ نفسها لأنها بلا غطاء للرأس قبل أن تستأذن والدها أولاً الذي توفي في وقت لاحق من الزلزال”.

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شاهد.. ناجية من تحت الأنقاض ترفض الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس

الكلمات الدلالية:
3 آلاف فتاة احتفال مهيب التاج الذهبي الخمار كردستان العراق

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