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في متناول الجميع.. فوائد مذهلة للترمس لإنقاص الوزن

في متناول الجميع.. فوائد مذهلة للترمس لإنقاص الوزن

في متناول الجميع.. فوائد مذهلة للترمس لإنقاص الوزن
١١:١٥:٤٧ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يحتوى الترمس على عدة خصائص تساعد في عملية إنقاص الوزن بطريقة سهلة يمكن للجميع تناولها.

فوائد الترمس لإنقاص الوزن:

1-زيادة الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة:

يقدم  كوب الترمس 90 ملليجرام من الماغنيسيوم، فهذا يعني أنه قد يعزز مستويات الطاقة في الجسم، حيث يعد الماغنيسيوم من المعادن الهامة لإنتاج الطاقة في الجسم.

2- زيادة الشعور بالشبع:

يحتوي كوب واحد من بذور الترمس المطبوخة على 198 سعرة حرارية، وبالتالي فإن مستويات الدهون فيه قليلة بالمقارنة بالبروتينات والألياف.

3- تعزيز فقدان الوزن

يحتوي كوب الترمس المطبوخ على حوالي 2.3 ملليجرام من الزنك، وبالتالي فإن تناوله يضمن إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجته إلى الزنك يوميًا.

طريقة تناول الترمس:

-غسله جيدًا.

– نقع الترمس بكمية ماء مضاعفة لحجمه.

– تركه في الماء إلى أن ينضج، وقد يحتاج ذلك عدة أيام.

– يُصفى من الماء ويؤكل مباشرة.

– يمكن تسريع نضجه بسلقه لمدة ساعتين على الأقل.

كما يحذر مختصون من أنه بالرغم من فوائد الترمس للتخسيس كونه غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لكن يجب عدم الإفراط في تناوله؛ لأنه قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية.

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