هزة أرضية جديدة بقوة 4.1 درجة شمال أنطاكيا

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة ضرب المناطق الحدودية التركية – السورية.

زلزال في أنطاكيا:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام ، فقد أوضح المركز الأوروبي أن الزلزال وقع فجر اليوم السبت على الساعة 3:03 بتوقيت غرينيتش.

ونوه أن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

هزات ارتدادية:

وكشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن هناك 234 ألفا و636 شخصاً من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

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