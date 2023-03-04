بدون إزعاجه.. 4 طرق سهلة لحماية طفلك من مخاطر الإنترنت

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يسعى الآباء دوما لحماية أطفالهم من مخاطر محتوى الإنترنت، حيث يرغب الأطفال اللعب بحرية وعدم مراقبة ما يفعلون بشكل مباشر.

ونشر مختصون بعض الطرق التي تساعد على مراقبة الأبناء بطريقة ذكية لحمايتهم من المحتويات الضارة:

4 طرق لحماية الطفل:

1-قفل التطبيقات التي لا تريد أن يبحث أطفالك عنها:

يقوم الآباء بإلهاء أطفالهم بالهواتف الذكية عند الانشغال لإبقائهم هادئين، إلا أن هذا يعتبر بابًا للوصول إلى متصفح أو “يويتوب” أو ملفاتك الشخصية.

2- العب الألعاب التي يستخدمها الطفل:

قد يكون من الصعب التعامل مع المخاطر التي يواجهها أطفالك دون فهم البرنامج الذي يستخدمونه – على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك وظيفة دردشة يمكن أن تقودهم إلى التحدث إلى أشخاص لا يعرفونهم.

3- حظر عمليات تثبيت التطبيق

يمكن التأكد من التطبيقات التي يستخدمها أطفالك، لتقوم بعدها بحظر عمليات تثبيت التطبيقات على الهاتف، لتجنب تنزيلهم لتطبيقات لا تناسب أعمارهم.

4- استخدم التطبيقات للحفاظ على الأجهزة آمنة

تقدم هذه التطبيقات طرقًا للحماية من خلال مراقبة المواقع التي يزورها الأطفال عبر الإنترنت.

ومن الأمثلة على تطبيقات الحماية تطبيق Family Time، حيث يوفر مراقبة على “يوتيوب”، وحظر التطبيقات وتحديد وقت الشاشة، وقائمة مراقبة لجهات الاتصال التي يمكن أن تمنع أرقاما معينة من الاتصال.

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