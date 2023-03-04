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عواصف ثلجية تنهي حياة 7 أشخاص بالولايات المتحدة
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عواصف ثلجية تنهي حياة 7 أشخاص بالولايات المتحدة

عواصف ثلجية تنهي حياة 7 أشخاص بالولايات المتحدة

عواصف ثلجية تنهي حياة 7 أشخاص بالولايات المتحدة
٠٩:٥٧:٣١ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق جنوبي الولايات المتحدة في وفاة سبعة أشخاص على الأقل.

ثلوج كثيفة:

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك.

بينما نقلت وسائل إعلام عن  حاكم ولاية كنتاكي ندي بشير أن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته.

وأوضح أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، فيما قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي يفي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة التي اجتاحت الولاية.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بولاية أركنسو أن رجلا توفي عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه.

وأعلن حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز مقتل شخص جراء العواصف في ولايته.

أعاصير قمعية وانقطاع الكهرباء:

وكانت أعاصير قمعية قد ضربت ولايتي تكساس ولويزيانا، فيما اجتاح نظام عاصفة قوي كان قد ألقى بثلوج كثيفة على كاليفورنيا، السهول الجنوبية مروراً إلى الجنوب.

وقد أدى ذلك  إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان، وإلغاء المئات من رحلات الطيران.

كما وردت تقارير عن هبوب رياح تزيد سرعتها على 112 كم/ ساعة، في تكساس، حيث تم إصدار تحذير من إعصار في منطقة دالاس فورت وورث.

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