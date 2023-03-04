بالحرمين الشريفين.. أطول سفر رمضانية في العالم ضمن أكبر خطة تشغيلية

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ارتفع مستوى الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لتكون أكبر خطة تشغيلية للشهر الفضيل، في تاريخ رئاسة الحرمين.

يأتي هذا بعد عودة الموسم إلى سابق عهده، تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، والتي تركز على:

-الضيف كمحور رئيسي.

– العناية باحتياجاته .

– الاهتمام برحلة المعتمر.

– تقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف.

– الصلاة في الروضة الشريفة.

الخطة التشغيلية:

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قد أكد أن الخطة التشغيلية تتضمن خدمة 3 ملايين قاصد ومعتمر.

وكشف عن تكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار واعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

كما سيتم تسخير 12 ألف موظف لخدمة المعتمرين لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

أطول سفر العالم في رمضان:

وبحسب ما ذكرته “الرياض” عن مساعد الرئيس العام للشؤون التنفيذية محمد الجابري، فإن الخطة الرمضانية التشغيلية تتمحور في:

-التموضع الميداني والمحاسبة على التقصير .

– تكثيف للأعمال وتوفر البيئة الصحية الآمنة والصحية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

– تنويع المبادرات والبرامج.

– تعزيز مكامن القوة والتعامل الأمثل بالتقنية الذكية لخدمة أكبر عدد من العمار والزوار والقاصدين.

– ترتيب السفر الرمضانية والتي ستعتبر الأطول في العالم وفق آليات إلكترونية وضوابط.

– استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين.

– المخاطبة باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

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