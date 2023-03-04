السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عواصف ثلجية تنهي حياة 7 أشخاص بالولايات المتحدة
بالحرمين الشريفين.. أطول سفر رمضانية في العالم ضمن أكبر خطة تشغيلية
أطباء يجرون عملية جراحية مرتدين واقيًا من الرصاص.. سبب غير متوقع
يبدأ من الغد.. جامعة نجران استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث
توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً
الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن توسع رقعة الطحالب السامة في المحيطات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بالحرمين الشريفين.. أطول سفر رمضانية في العالم ضمن أكبر خطة تشغيلية

بالحرمين الشريفين.. أطول سفر رمضانية في العالم ضمن أكبر خطة تشغيلية

بالحرمين الشريفين.. أطول سفر رمضانية في العالم ضمن أكبر خطة تشغيلية
٠٩:٤٩:٥٨ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

ارتفع مستوى الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لتكون أكبر خطة تشغيلية للشهر الفضيل، في تاريخ رئاسة الحرمين.

يأتي هذا بعد عودة الموسم إلى سابق عهده، تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، والتي تركز على:

-الضيف كمحور رئيسي.

– العناية باحتياجاته .

– الاهتمام برحلة المعتمر.

– تقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف.

– الصلاة في الروضة الشريفة.

الخطة التشغيلية:

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قد أكد  أن الخطة التشغيلية تتضمن خدمة 3 ملايين قاصد ومعتمر.

وكشف عن تكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار واعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

كما سيتم تسخير 12 ألف موظف لخدمة المعتمرين لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

أطول سفر العالم في رمضان:

وبحسب ما ذكرته “الرياض” عن مساعد الرئيس العام للشؤون التنفيذية محمد الجابري، فإن الخطة الرمضانية التشغيلية تتمحور في:

-التموضع الميداني والمحاسبة على التقصير .

– تكثيف للأعمال وتوفر البيئة الصحية الآمنة والصحية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

– تنويع المبادرات والبرامج.

– تعزيز مكامن القوة والتعامل الأمثل بالتقنية الذكية لخدمة أكبر عدد من العمار والزوار والقاصدين.

–  ترتيب السفر الرمضانية والتي ستعتبر الأطول في العالم وفق آليات إلكترونية وضوابط.

–  استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين.

– المخاطبة باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

اقرأ أيضا:

شؤون الحرمين تعلن تفاصيل أكبر خطة تشغيلية في تاريخها لموسم رمضان

الكلمات الدلالية:
أطول سفر رمضانية الحرمين الشريفين السديس خطة تشغيلية شهر رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
انسيابية في الحركة .. توقعات باستقبال 90 ألف مسافر اليوم بمطار الملك خالد في الرياض

انسيابية في الحركة .. توقعات باستقبال 90 ألف مسافر اليوم بمطار الملك خالد في الرياض

٠٦:١٣ م، السبت، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

٠٩:٥٣ م، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الأعراض وطرق الانتشار.. “الصحة” توضح أهم المعلومات حول عدوى جدري القرود

الأعراض وطرق الانتشار.. “الصحة” توضح أهم المعلومات حول عدوى جدري القرود

٠٥:٠١ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
خبير اقتصادي يقترح إضافة علاوات للمتقاعدين أسوة بالموظفين

خبير اقتصادي يقترح إضافة علاوات للمتقاعدين أسوة بالموظفين

٠٢:٢١ م، الأربعاء، ١٩ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *