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أطباء يجرون عملية جراحية مرتدين واقيًا من الرصاص.. سبب غير متوقع

أطباء يجرون عملية جراحية مرتدين واقيًا من الرصاص.. سبب غير متوقع

أطباء يجرون عملية جراحية مرتدين واقيًا من الرصاص.. سبب غير متوقع
٠٩:٣٢:٢١ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة، اضطر فريق من الأطباء في جمهورية دونيتسك الروسية إلى ارتداء سترات واقية من الرصاص وخوذات، أثناء إجراء عملية جراحية.

إزالة لغم:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، فإن العملية أجريت لإزالة صاعق لغم عالق في ساق رجل مصاب.

ونقلت عن رئيس قسم جراحة الطوارئ العامة في جامعة سان بطرسبورغ الطبية الحكومية الأولى، أندري كورولكوف، والذي يعمل الآن في دونباس، أن الجريح أصيب بانفجار وبقي صاعق اللغم الذي لم ينفجر في ساقه اليمنى.

وأضاف أن العملية كانت ناجحة لكل من المريض والجراح، منوها أنه لو انفجر صاعق اللغم لأدى ذلك إلى تمزيق أيدي الأطباء، وساق المصاب معًا.

لغم بحري:

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن لغمًا بحريًا انفجر في سفينة أبحاث أوكرانية عند مصب نهر الدانوب.

وأكدت أن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أبلغ عن انفجار سفينة المسح البحري الأوكرانية “شلياخوفيتش” في انفجار لغم أوكراني عائم عند مصب نهر الدانوب.

وأوضحت أن خطر القصف والألغام التي زرعتها السلطات الأوكرانية، هي التي تعيق حركة السفن التجارية ولا يسمح للسفن بالإبحار بحريّة في عرض البحر.

وأضافت أنه عند قياس أعماق الممر المائي عند مصب نهر الدانوب، تم تفجير سفينة شلياخوفيتش، التابعة للخدمة الهيدروجرافية الحكومية في أوكرانيا، وذلك إثر اعترضها لغما أوكرانيا عائمًا.

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أطباء إزالة لغم روسيا عملية جراحية واقي من الرصاص

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