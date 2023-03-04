يبدأ من الغد.. جامعة نجران استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث

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تبدأ جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل غداً الأحد، استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي،عبر البوابة الإلكترونية : https://edugate.nu.edu.sa/nu/init .

استقبال الطلبات:

وأوضحت الجامعة أن الحركات الأكاديمية تتضمن التحويل الداخلي “تغيير التخصص” ، التأجيل عن الفصل الثالث ، إعادة القيد للمنسحب والمطوي قيده ، التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران ، طباعة استمارة التحويل من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، طباعة استمارة طلب زائر من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، استقبال طلبات الزائرين من جامعة أخرى إلى جامعة نجران.

كما نوهت الجامعة أيضا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 15-8-1444هـ الموافق 7-3-2023م .

بداية الفصل الدراسي الثالث:

وفي 12 من مارس 2023، الموافق 20 شعبان 1444، سيعود الطلاب للانتظام في مقاعدهم الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثالث.

وستكون إجازة عيد الفطر المبارك، أولى إجازات الفصل الدراسي، والتي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، 22 من رمضان 1444.

ويعود الطلاب للدراسة بعد إجازة عيد الفطر في 26 من إبريل 2023، الموافق 6 من شوال 1444، على أن يحصلوا في أعقابها على إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ في 28 من مايو 2023، الموافق 8 من ذي القعدة 1444.

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