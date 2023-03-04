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توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً

توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً

توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً
٠٩:١٠:٤٨ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار على نجران:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

سيول في عسير:

وأيضا أصدر تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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