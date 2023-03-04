الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن توسع رقعة الطحالب السامة في المحيطات

تواصل – وكالات:

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن مفاجأة مذهلة حول توسع نمو الطحالب السامة في المحيطات، وذلك نتيجة للنشاط البشري.

ووجدت دراسة أجراها باحثون في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في الصين أن إجمالي المساحة المتأثرة بنمو العوالق النباتية قد زاد بنسبة 13.2% منذ عام 2003، حيث توسعت الآن في ما لا يقل عن 31.47 مليون كيلومتر مربع من المحيط العالمي، حسب “روسيا اليوم”.

السم ناتج عن الأسمدة ومياه الصرف الصحي

وأوضحت الدراسة أن ذلك يتم عندما تجد العناصر الغذائية من الأسمدة ومياه الصرف الصحي وتلوث الهواء وروث الماشية طريقها إلى مصادر المياه، ستتغذى العوالق النباتية على مغذياتها وتنمو.

وبينت أن الباحثين وجدوا أن ارتفاع درجات حرارة البحر أدى إلى زيادة تكاثر الطحالب خلال العقدين الماضيين، حيث زادت المياه الدافئة من طول موسم التفتح، حيث يمكن أن يتسبب الإزهار في تغير لون الماء على مستوى السطح، فيتحول إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو الأخضر الفاتح، كما يتضح من صور الأقمار الصناعية الجديدة.

760 ألف صورة التقطتها أقمار ناسا الصناعية

وخلال الدراسة استخدم الباحثون 760 ألف صورة التقطتها أقمار ناسا الصناعية من 2003 إلى 2020 لحساب منطقة المحيطات العالمية التي تغطيها الطحالب كل عام وتواتر الإزهار.

وحسب الدراسة، فإن العوالق النباتية تصبح ضارة عندما تستهلك كل الأكسجين المذاب في الماء، ما يؤدي إلى اختناق الأسماك والحشرات المائية، والتي بدورها تصبح مصادر مغذية هي نفسها، وتنتج بعض أنواع الطحالب أيضا سموما حيوية يمكن أن يكون لها تأثيرات شديدة على الحياة البرية.

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