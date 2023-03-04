“STC” تختتم مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية

تواصل – واس:

أعلنت مجموعة “STC”، أنها اختتمت مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية مع رواد الاتصالات وتقنية المعلومات

جائزة أعلى سمة تجارية

وأوضحت أنها استعرضت أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية، وأنها تسلمت على هامش المؤتمر جائزة أعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف “براند فاينانس جلوبال 500” للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.

توسيع وتطوير تقنيات الجيل الخامس

وأضافت أنه على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي MWC23″” في برشلونة، وقعت عددًا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، وأبرزها مع كلٍ من شركة هواوي وسيسكو وسامسونج ومايكروسوفت واريكسون فضلاٌ عن شركات أخرى، لتوسيع وتطوير تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية للمساهمة في تسريع التحول الرقمي بالمملكة.

توفير تجربة قيادة رقمية رائدة

وأكدت أن الاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية مع تحالف “Alaian” لتقديم أفضل الممارسات في مجال الابتكار واستكشاف الحلول التي طوّرتها الشركات الناشئة، مشيرة إلى أنها تهدف الشراكة بين “STC” وشركة لوسيد للسيارات الكهربائية إلى تمكين تقنيات السيارات المتصلة وتوفير تجربة قيادة رقمية رائدة تعزز الاستفادة من العديد من المزايا داخل المركبة.

ترسيخ أسس متينة للتحول الرقمي

كما شملت أيضًا اتفاقية إستراتيجية مع هواوي حول تقنية 5.5G المطورة، التي توفر أحدث التقنيات لمساعدة “STC” في بناء شبكات الجيل الخامس الرائدة وتقديم تجربة مميزة لعملائها وترسيخ أسس متينة للتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقية أخرى في مجال الحوسبة السحابية والبنية التحتية.

قصة نجاح المملكة في قطاع الاتصالات

وعلى مدى أربعة أيام سجلت “STC” حضورًا لافتًا في المعرض المصاحب لمؤتمر الجوال العالمي حيث استعرضت قصة نجاح المملكة في قطاع الاتصالات، ومسيرتها كممكّن وطني داعم للتحول الرقمي والاستدامة من خلال أحدث التقنيات والحلول الرقمية.

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