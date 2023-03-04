بالمليارات.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر سوريا من الزلزال المدمر

تواصل – وكالات:

كشف البنك الدولي، أن الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الماضي، تسبب في ‏خسائر مادية مباشرة لمناطق مختلفة من سوريا.

وفي تقرير له بعنوان تقدير الأضرار العالمية السريعة لما بعد الكارثة في سوريا، تبين أن الخسائر تقدّر بنحو 5.1 مليار دولار.‏

وحسب “سبوتنيك”، فقد أشار التقرير إلى أن القيمة الحالية للمخزون الرأسمالي المتضرر والمدمر، تقدّر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

حلب أكثر المناطق تضررًا

وأكد أن حلب كانت أكثر المناطق تضررًا، إذ بلغت 45% من الأضرار المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، تليها إدلب بنسبة 37% “1.9 مليار دولار”، واللاذقية بنسبة 11% “549 مليون دولار”.

المباني السكنية أكبر القطاعات تضررًا

وأضاف التقرير أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني السكنية، تشكّل ما يقرب من نصف “48.5%” من إجمالي الأضرار، المقدّرة بنحو 2.5 مليار دولار، في حين أن الأضرار في المباني غير السكنية تمثل ثلث “33.5%” من إجمالي الأضرار المقدّرة بنحو 9.7 مليار دولار.

وأشار إلى أنه بدأ في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، والذي سيوفر تقديرا أكثر تفصيلا لكل قطاع على حدة، والذي سيتضمّن تقديرات للخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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