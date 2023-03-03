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8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس
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8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس

8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس

8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس
٠٢:٢٨:٣٤ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم على برنامج بجدارة التدريب على رأس العمل في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* مسمى البرنامج:-

– برنامج بجدارة “التدريب على رأس العمل”.

* التخصصات الأكاديمية المستهدفة:

1 – الهندسة.

2 – القانون والحوكمة.

3 – إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

4 – نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

5 – علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.

6 – نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

– تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

* مزايا البرنامج:-

1 – التأمين الصحي للمتدرب.

2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3 – مكافأة مالية شهرية للمتدرب بحسب الدرجة العلمية.

* تفاصيل البرنامج:

1 – مدة البرنامج سنة.

2 – 6,500 ريال للبكالوريوس.

3 – 8,500 ريال للماجستير.

4 – التأمين الصحي للمتدرب.

5 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

6 – مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:

* الشروط:-

1 – أن يكون المتدرب من أبناء المملكة.

2 – أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.

3 – أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق بالميلادي 2023/02/05م.

* طريقة التقديم:-

– عبر موقع شركة لين لخدمات الأعمال: (اضغط هنا).

 

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