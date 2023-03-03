8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس
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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم على برنامج بجدارة التدريب على رأس العمل في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
* مسمى البرنامج:-
– برنامج بجدارة “التدريب على رأس العمل”.
* التخصصات الأكاديمية المستهدفة:
1 – الهندسة.
2 – القانون والحوكمة.
3 – إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.
4 – نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.
5 – علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.
6 – نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
– تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.
* مزايا البرنامج:-
1 – التأمين الصحي للمتدرب.
2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3 – مكافأة مالية شهرية للمتدرب بحسب الدرجة العلمية.
* تفاصيل البرنامج:
1 – مدة البرنامج سنة.
2 – 6,500 ريال للبكالوريوس.
3 – 8,500 ريال للماجستير.
4 – التأمين الصحي للمتدرب.
5 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
6 – مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:
* الشروط:-
1 – أن يكون المتدرب من أبناء المملكة.
2 – أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.
3 – أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.
* موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق بالميلادي 2023/02/05م.
* طريقة التقديم:-
– عبر موقع شركة لين لخدمات الأعمال: (اضغط هنا).