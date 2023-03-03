8500 ريال مكافأة.. “لين لخدمات الأعمال” تُتيح التقديم على برنامج بجدارة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم على برنامج بجدارة التدريب على رأس العمل في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* مسمى البرنامج:-

– برنامج بجدارة “التدريب على رأس العمل”.

* التخصصات الأكاديمية المستهدفة:

1 – الهندسة.

2 – القانون والحوكمة.

3 – إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

4 – نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

5 – علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.

6 – نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

– تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

* مزايا البرنامج:-

1 – التأمين الصحي للمتدرب.

2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3 – مكافأة مالية شهرية للمتدرب بحسب الدرجة العلمية.

* تفاصيل البرنامج:

1 – مدة البرنامج سنة.

2 – 6,500 ريال للبكالوريوس.

3 – 8,500 ريال للماجستير.

4 – التأمين الصحي للمتدرب.

5 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

6 – مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:

* الشروط:-

1 – أن يكون المتدرب من أبناء المملكة.

2 – أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.

3 – أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق بالميلادي 2023/02/05م.

* طريقة التقديم:-

– عبر موقع شركة لين لخدمات الأعمال: (اضغط هنا).