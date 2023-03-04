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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:٠٤:١٥ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيهًا من فرصة تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

رياح مثيرة للأتربة وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

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4 – منطقة الجوف، وتشمل “أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل”.

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العيص وخيبر وبدر والحناكية والمهد ووادي الفرع وينبع”.

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6 – منطقة الرياض، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح”.

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7 – منطقة حائل، وتشمل الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وموقق”.

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8 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال”.

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9 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل وأضم وميسان والعرضيات”.

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10 – منطقة القصيم، وتشمل “الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

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11 – منطقة عسير، وتشمل “أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

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الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ٩ مساءً.

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