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وهذه حالته.. “مدني الطائف” ينقذ شخصًا احتجز في مركبته جراء السيول(صور)
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وهذه حالته.. “مدني الطائف” ينقذ شخصًا احتجز في مركبته جراء السيول(صور)

وهذه حالته.. “مدني الطائف” ينقذ شخصًا احتجز في مركبته جراء السيول(صور)

وهذه حالته.. “مدني الطائف” ينقذ شخصًا احتجز في مركبته جراء السيول(صور)
٠٢:٠٩:٥٢ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني الطائف تمكنت من إنقاذ شخصًا احتجز في مركبته إثر سيل منقول.

الشخص التي تم إنقاذه بصحة جيدة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الشخص التي تم إنقاذه بصحة جيدة – ولله الحمد، وكانت السيول جرفته مع مركبته نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على الطائف ومحافظات منطقة مكة المكرمة.

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رسائلَ توعويةً تحسبًا للأمطار المتوقَّعة

فيما بثَّت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة ومحافظاتها.

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المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات

وحسب الدفاع المدني، فإن  تنبيهات أمانة العاصمة المقدسة – التي بُثَّت عبر القنوات الرسمية للأمانة ووسائل التواصل الاجتماعي- متكاملةً مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة المكرَّمة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”.

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