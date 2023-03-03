على رأسها المملكة.. الدول العربية تدين تصعيد العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تواصل – واس:

دانت الدول العربية اليوم رفض الاحتلال التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان.

المملكة تستنكر بشدة تصريحات الاحتلال

وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية.

المملكة تطالب بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين

‎وفي بيان لها، أكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الصهيوني المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

الكويت تدين بشدة التصريحات المتطرفة

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها أحد الصهاينة الداعية إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت “الخارجية الكويتية” في بيان اليوم، رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية كافة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الدكتورة هند المفتاح في كلمة ألقتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن الدول العربية، أن حكومة الاحتلال المتطرفة الحالية سعت إلي تصعيد الإجراءات العسكرية على المدن الفلسطينية، مرتكبةً انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفصل عنصري، وواصلت سن قوانين تمييزية وإعلانات عشوائية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال قامت منذ بداية العام الحالي بقتل 67 فلسطينيًا واعتقال ما لا يقل عن ألف فلسطيني، وهدم 58 منزلاً، وارتكب مستوطنوها أكثر من 330 هجوماً إرهابيًا، كجزء من سياسة ممنهجة لإيذاء الفلسطينيين.

وأعربت عن بالغ القلق إزاء الاستمرار في رسم صورة متساوية في الالتزامات بين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والدولة المحتلة في التقارير الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساءلة وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري.

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي فوري

كما استنكر البرلمان العربي التصريحات العنصرية التحريضية لوزير في حكومة الاحتلال والتي دعا من خلالها تدمير قرية حوارة الفلسطينية، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، مؤكدًا أن ذلك يهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة

وطالب البرلمان العربي، فى بيان اليوم، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة.

كما دعا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست ضد المواطنين الفلسطينيين.

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