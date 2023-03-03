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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية

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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية
٠٢:٠١:٠٣ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بدعم استمرار التفاؤل حيال آفاق الطلب على الخام.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو ارتفاعًا 1.3% أو 1.08 دولار لتسجل 85.83 دولار للبرميل عند التسوية، ليصعد عقد تسليم الشهر التالي بنحو 3.2% هذا الأسبوع.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.9% أو 1.52 دولار عند 79.68 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.4%.

قطاع الخدمات في الصين

وكشفت بيانات اليوم أن قطاع الخدمات في الصين توسع في فبراير الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر، بعد أيام من صدور بيانات أظهرت ارتفاع قوي للقطاع الصناعي.

واستفادت أسعار النفط أيضًا من هبوط الدولار الأمريكي اليوم، مع تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار الوتيرة البطيئة لرفع معدلات الفائدة.

وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع 8 منصات ليصل إلى 592 منصة في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.

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أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط العقود الآجلة النفط خام برنت

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