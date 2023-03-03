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أمانة العاصمة المقدَّسة تبثُّ رسائلَ توعويةً تحسبًا للأمطار المتوقَّعة على مكة

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أمانة العاصمة المقدَّسة تبثُّ رسائلَ توعويةً تحسبًا للأمطار المتوقَّعة على مكة

أمانة العاصمة المقدَّسة تبثُّ رسائلَ توعويةً تحسبًا للأمطار المتوقَّعة على مكة

أمانة العاصمة المقدَّسة تبثُّ رسائلَ توعويةً تحسبًا للأمطار المتوقَّعة على مكة
٠٢:٠٨:٤٤ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بثَّت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة.

تحذير السكان والزوار من مخاطر الأمطار

وأوضحت في بيان لها، أن ذلك حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار، حيث تضمَّنت التنبيهات:

1 – ضرورة متابعة حالة الطقس.

2 – عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

3 – تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر.

4 – تأكيد ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

5 – الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحَّد 940، والتعاون في ذلك من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

6 – الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنُّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن.

وتأتي تنبيهات أمانة العاصمة المقدسة – التي بُثَّت عبر القنوات الرسمية للأمانة ووسائل التواصل الاجتماعي- متكاملةً مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة المكرَّمة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”.

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