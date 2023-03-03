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الداخلية تفتح التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي
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الداخلية تفتح التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي

الداخلية تفتح التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي

الداخلية تفتح التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي
١٢:٤١:٣٩ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف للمواطنين من حملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

ابتعاث خارجي منتهي بالتوظيف

أ- برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص “التمريض”.

* شروط التقديم:

1 – اجتياز المقابلة الشخصية.

2 – إرفاق نسخة من الشهادات.

3 – إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

4 – اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5 – حاصل على شهادة الثانوية العامة “علمي” بنسبة لا تقل عن 90%.

6 – الحصول على درجة 80 فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.

ب – برنامج الابتعاث الخارجي للأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة

* شروط التقديم:

1 – إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

2 – إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.

3 – الحصول على قبول معتمدة من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.

4- إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/7/7هـ (الموافق 2023/1/29م) عن طريق هذا الرابط ويستمر حتى يوم الاثنين 1444/10/11هـ (الموافق 2023/5/1م).

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أخبار السعودية الابتعاث الخارجي برنامج المدن الطبية حملة الثانوية فتح باب التقديم وزارة الداخلية

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