عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده

وأشار إلى أن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر لرئيس، حسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

عملية جراحية

وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.