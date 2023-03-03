الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل من “العقيل” بشأن سحب الحمل الربيعي والرياح المثيرة للأتربة والغبار
العالم في أسبوع.. تنبيهات مهمة بشأن التبرعات والاعتكاف ومرض غامض يهدد الدبلوماسيين الأمريكيين
الداخلية تفتح التقديم في برنامج المدن الطبية للابتعاث الخارجي
عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده
قد تدمر الصحة.. 7 أخطاء لا ترتكبها عند تناول القهوة
مفاجأة.. سيارة ذكية يتغير لونها وشكلها الخارجي دون طلاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده

عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده

عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده
١٢:٣٩:٣٥ ص، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

قال طبيب الرئيس الأمريكي عن إن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير الماضي.
وأضاف الطبيب أن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.
وأشار  إلى أن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر لرئيس، حسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

عملية جراحية

وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.
اقرأ أيضا:

مواد ذات صلة

المزيد
مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد

مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد

٠٣:٠٩ م، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع برد الشعبة في حفر الباطن

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع برد الشعبة في حفر الباطن

٠٨:٢٩ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

٠٨:٢٥ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
بالصور.. مدني جدة ينقذ سكان حي الفيحاء من كارثة محول كهرباء

بالصور.. مدني جدة ينقذ سكان حي الفيحاء من كارثة محول كهرباء

١١:٣٧ م، السبت، ٠٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *