عاجل..جديد الحالة الصحية لبايدن بعد إزالة ورم سرطاني من جسده
تواصل – فريق التحرير:
قال طبيب الرئيس الأمريكي عن إن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير الماضي.
وأضاف الطبيب أن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.
وأشار إلى أن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر لرئيس، حسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
عملية جراحية
وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.
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