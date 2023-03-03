تحذير عاجل من “العقيل” بشأن سحب الحمل الربيعي والرياح المثيرة للأتربة والغبار

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قال محلل الطقس عقيل العقيل: إن فصل الربيع قد بدأ ومعه سحب الحمل الربيعي التي تصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار والبرد.

فصل الربيع يتميز بالدفيء

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن فصل الربيع يتميز بالدفيء وارتفاع دراجات الحرارة، ومعدل هطول الأمطار أعلى.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: بدأ فصل الربيع ومعه ننبه إلى "سحب الحمل الربيعي" التي تصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار والبرد#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Ve2RAWhUay — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وأضاف أن ما يحدث هذه الأيام من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بسبب نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة، مع إثارة الأتربة والغبار خاصة على المرتفعات وغرب منطقة الرياض وكلما اتجهنا حتى الشمال الشرقي.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع جريان السيول على المرتفعات وقمم الجبال في منطقة عسير والباحة وكلما اتجهنا شرقًا، إضافة إلى السهول الساحلية، مع تساقط أمطار على مكة المكرمة ومحافظة جدة، وأنه كلما اتجهنا شرقًا فإن احتمال تكون السحب الرعدية والركامية واردة.

أمطار غزيرة الثلاثاء والأربعاء على هذه المناطق

وبين أن يوم السبت تستمر هذه الحالة لتؤثر على منطقة المدينة المنورة، وتزداد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة القصيم وحائل وشمال شرق المملكة والحدود الشمالية والجوف.

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