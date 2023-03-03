مفاجأة.. سيارة ذكية يتغير لونها وشكلها الخارجي دون طلاء

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كشفت شركة “بي إم دبليو” الألمانية، أنها ابتكرت سيارة جديدة وذكية يتغير لونها الخارجي حسب الرغبة ودون الحاجة إلى أي طلاء.

وحسب “العربية”، فإن مزايا السيارة الحديثة لا تقتصر على تغيير لونها الخارجي ، بل يمكن أن تنعكس صورة سائقها على جسمها ، مما يجعلها مرئية لجميع المشاة في الشارع.

السيارة المبتكرة لن تطرح للبيع

وأكدت الشركة الألمانية أن السيارة المبتكرة لن تطرح للبيع نظرًا لعدم وجود خطط بعد لإتاحتها للجمهور، حيث تم الكشف عن سيارة “”BMW i Vision Dee، التي تومض بألوان مختلفة، لتكون الأولى من نوعها وشكلها في العالم.

السيارة رياضية كهربائية تستخدم الحبر الإلكتروني

وأوضحت أن السيارة رياضية كهربائية تستخدم الحبر الإلكتروني للتبديل بين 32 لونًا منها البنفسجي والوردي والأصفر والأبيض والأحمر.

جسم السيارة عبارة عن كبسولات صغيرة

وأشارت إلى أن جسم السيارة عبارة عن “كبسولات صغيرة”، وهي جزيئات كروية صغيرة بقطر مكافئ لسمك شعرة الإنسان، وتحتوي على أصباغ ملونة يتم تحفيزها بواسطة مجال كهربائي يتسبب هذا في تراكم أصباغ اللون المحددة على سطح كل كبسولة صغيرة ، مما يمنح الجسم الظل المطلوب.

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