قد تدمر الصحة.. 7 أخطاء لا ترتكبها عند تناول القهوة

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قالت كلية “تي أتش تشان” للصحة العامة في جامعة هارفارد، إن من يشربون القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة، ومع ذلك، فإن أخطاء يقع فيها البعض مع القهوة تؤثر على نوعية حياتهم.

وأضافت أنه للحصول على كل فوائد القهوة يجب التأكد من أنك لا ترتكب 7 أخطاء عند تناولها، وهي:

جرعة زائدة من الكافيين

يزيد استهلاك الكافيين المفرط من مخاطر الأرق وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. لذلك، قلل من استهلاكك اليومي من الكافيين بما لا يزيد عن ثلاثة أكواب.

عدم شرب كمية كافية من الماء

شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كنت تشرب القهوة. ارتبط الجفاف بمجموعة من الآثار الصحية الضارة، مثل التعب والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية، وفق وكالة “سبوتنيك”.

استخدام النوع الخاطئ من الحبوب

يتم تحديد جودة ونكهة قهوتك ليس فقط من خلال عملية تحضيرها، ولكن أيضا من خلال نوع حبوب القهوة التي تستخدمها. لذلك إذا كنت تستخدم حبوب البن القديمة، فأنت تعرض صحتك للخطر.

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إضافة كريمة الخفق

يفضل الكثير من الناس إضافة الكريمة إلى قهوتهم لتعزيز النكهة، ولكن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وغيرها من الآثار الصحية الضارة.

إضافة المزيد من السكر

يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من السكر في النهاية إلى تراكم أكبر للدهون، والذي قد يتطور بعد ذلك إلى مرض الكبد الدهني، وهو عامل مساهم في مرض السكري، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تناولها ساخنة جدا

أظهرت دراسة حديثة أن شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

القهوة قبل النوم

ليس من الجيد تناول القهوة قبل النوم مباشرة لأنها لن تجعلك تشعر بالنعاس ويمكن أن تصيبك بالصداع الذي يتحول إلى صداع نصفي وحزن وقلق وتقلبات مزاجية.