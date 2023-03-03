رفض التصريح لماسك بزرع شرائح في أدمغة البشر.. لهذا السبب الخطير

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أعلن موظفون بشركة الأجهزة الطبية “نيورالينك” التابعة للملياردير “إيلون ماسك”، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رفضت التصريح ببدء تجارب لزراعة رقائق متناهية الصغر في أدمغة البشر.

وأضاف الموظفون أن “الغذاء والدواء” أخبرت شركة “نيورالينك” أن هناك عشرات المسائل التي يجب معالجتها قبل إجراء اختبارات على البشر، والتي ستكون بمثابة نقطة فارقة من أجل الموافقة النهائية على المنتج.

وطالبت الإدارة بمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة الرئيسية لبطاريات الليثيوم المستخدمة، وما إذا كان يمكن إزالة الشريحة دون إتلاف أنسجة المخ.

مخاوف هيئة الغذاء والدواء

وتشمل مخاوف الهيئة الأمريكية جوانب السلامة التي تتضمن خطورة بطارية الليثيوم المدمجة، حيث أوضحت ضرورة إجراء اختبارات على الحيوانات لإثبات أن البطارية غير معرضة للعطل، ولا يمكن أن تلحق ضررا بأنسجة الدماغ.

كذلك تتضمن مخاوف الهيئة، الأسلاك الدقيقة التي تستخدمها الشركة في جهازها، والتي تزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه، وتمزق الأوعية الدموية.

ويأتي قرار الهيئة ليؤخر التجربة على البشر بعدما قال ماسك في ديسمبر الماضي، بأنه يعتزم إجراء أول عملية زرع للشريحة في دماغ بشري في الأشهر الـ6 المقبلة.

وتقول شركة “نيورالينك” إنها ترمي، من خلال هذه التقنية، إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشلل، من أجل استعادة الحركة في أفضل الأحوال أو التحكم بالحواسيب والهواتف المحمولة للعيش باستقلالية.

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