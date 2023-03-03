بالفيديو.. الخثلان: كلُّ صاحب نعمة محسود ويكشف السبب والعلاج

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قال رئيس الجمعية الفقهية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن كلُّ صاحب نعمة محسود وهذا من سنن الله الكونية التي جرت في عباده.

الخثلان يوضح المقصود بالحسد

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه من سنن الله عز وجل أن كل ذي نعمة محسود، وكلما عظمت النعمة، عظم الحسد، مبينًا أن المقصود بالحسد هو كراهية نعمة الله على الغير وتمني زوالها.

وأضاف أن الحاسد يكره نعمة الله على غيره ويتمنى أن تزول عنه، وقد تقع الكراهية في النفس، لكن المسلم عليه أن يجاهد ذلك وأن لا يتمنى زوال النعمة عن عباده، ولهذا قال الحسن البصري: ” ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه، واللئيم يبديه”.

وأكد أن الحسد مرض كامن في النفوس، ولكن المسلم يتغلب عليه بقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل، من خلا ترويض النفس وكبح جماحها، ومن يتبع نفسه هواها فهذا قد يستجيب لدواعي النفس ويحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله.

وأشار إلى أن الحاسد يعيش حياته في ألم نفسي شديد، لقول أحد الحكماء:” ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم، من الحاسد، لان يرى كل نعمة لغيره وبالًا عليه متألما طوال حياته.

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