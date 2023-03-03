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عاجل.. حساب المواطن: نقوم بمراجعة دورية لضوابط الدعم وهذا مصير البرنامج
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عاجل.. حساب المواطن: نقوم بمراجعة دورية لضوابط الدعم وهذا مصير البرنامج

عاجل.. حساب المواطن: نقوم بمراجعة دورية لضوابط الدعم وهذا مصير البرنامج

عاجل.. حساب المواطن: نقوم بمراجعة دورية لضوابط الدعم وهذا مصير البرنامج
١١:٠٠:٢٤ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة، عن أن البرنامج مستمر، مشيرا غلى أنه يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على تساؤل بهذا الخصوص: “البرنامج لايزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

وأتبعت التوضيح بتغريدة ثانية قالت فيها: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://ca.gov.sa⁩”.

تنبيه مهم من “حساب المواطن” حول الدعم الخاص بالمطلقات

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

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الدفعة 64 من حساب المواطن

ومن المقرر – بحسب ما أعلن “حساب المواطن” في ردود سابقة – أن يتم صرف الدفعة 64 بتاريخ 9 مارس، مبكرًا يومًا واحدًا عن الموعد المحدد، حيث يتم صرفه يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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