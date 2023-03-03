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تبدأ الأحد.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن دورات مجانية متقدمة عن بعد
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تبدأ الأحد.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن دورات مجانية متقدمة عن بعد

تبدأ الأحد.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن دورات مجانية متقدمة عن بعد

تبدأ الأحد.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن دورات مجانية متقدمة عن بعد
١٠:٤٥:١٤ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح 4 دورات مجانية عن بُعد تشمل دورات مكثفة مع شهادات معتمدة للمشاركين على النحو التالي:

1 – أساسيات مواقع الويب ضمن لغة ” “HTMLخمسة أيام.

موعد الدورة: الأحد 1444/8/13هـ الموافق 2023/3/5م الساعة 7:00 مساءً.

2 – التصميم باستخدام “Canva” يوم واحد.

موعد الدورة: الأحد 1444/8/20هـ الموافق 2023/3/12م الساعة 7:30 مساءً.

3 – كيف تبني مشروعك التقني يوم واحد.

موعد الدورة: الاثنين 1444/8/21هـ الموافق 2023/3/13م الساعة 7:30 مساءً.

4 – مركز البيانات وماهيته “Data Center” لمدة يومين.

موعد الدورة: الثلاثاء 1444/8/22هـ (الموافق 2023/3/14م) الساعة 7:00 مساءً.

* ملاحظات:

1 – جميع الدورات عن بعد مجانًا.

2 – يوجد شهادات حضور معتمدة “بدون رسوم”.

* طريقة التسجيل:

– التسجيل متاح حاليًا عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على التسجيل للحضور عبر هذا الرابط.

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أخبار السعودية دورات مجانية شهادات معتمدة مبادرة العطاء الرقمي وزارة الاتصالات

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