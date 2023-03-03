تبدأ الأحد.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن دورات مجانية متقدمة عن بعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح 4 دورات مجانية عن بُعد تشمل دورات مكثفة مع شهادات معتمدة للمشاركين على النحو التالي:
1 – أساسيات مواقع الويب ضمن لغة ” “HTMLخمسة أيام.
موعد الدورة: الأحد 1444/8/13هـ الموافق 2023/3/5م الساعة 7:00 مساءً.
2 – التصميم باستخدام “Canva” يوم واحد.
موعد الدورة: الأحد 1444/8/20هـ الموافق 2023/3/12م الساعة 7:30 مساءً.
3 – كيف تبني مشروعك التقني يوم واحد.
موعد الدورة: الاثنين 1444/8/21هـ الموافق 2023/3/13م الساعة 7:30 مساءً.
4 – مركز البيانات وماهيته “Data Center” لمدة يومين.
موعد الدورة: الثلاثاء 1444/8/22هـ (الموافق 2023/3/14م) الساعة 7:00 مساءً.
* ملاحظات:
1 – جميع الدورات عن بعد مجانًا.
2 – يوجد شهادات حضور معتمدة “بدون رسوم”.
* طريقة التسجيل:
– التسجيل متاح حاليًا عبر عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على التسجيل للحضور عبر هذا الرابط.