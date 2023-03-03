سبوتنيك.. مقتل مخترع لقاح كورونا في موسكو

تواصل – وكالات:

عثرت الشرطة الروسية، على مخترع لقاح “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولاً في شقته بموسكو، وفق ما أفاد مراسل فضائية “الحرة” في روسيا.

وقالت السلطات الروسية إن الحادث دوافعه جنائية. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع شمال غرب موسكو.

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تفاصيل الحادث

وقالت يوليا إيفانوفا، كبيرة مساعدي رئيس الجنة التحقيق في موسكو، لوكالة ريا نوفوستي”، إن “شابًا يبلغ من العمر 29 عامًا تشاجر مع بوتيكوف وخنقه بحزام”. وتم القبض عليه وأثناء الاستجواب اعترف بالجريمة.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم سبق أن حوكم لارتكابه جريمة خطيرة.

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لقاح سبوتنيك الروسي

وبوتيكوف، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

ولم تعرف بعد كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.