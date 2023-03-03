طهي المكرونة بهذه الطريقة يضر بصحتك

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يفضل بعض الناس إضافة الملح إلى المكرونة أثناء سلقها في الماء، لكن دراسة حذرت من مشاكل صحية جراء ذلك.

وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة “العلوم البيئية والتكنولوجيا”، إن التفاعل الكيميائي بين الماء الساخن والملح المعالج باليود ومكرونة القمح قد يتسبب في إنتاج منتجات ثانوية “ضارة” .

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منتجات ثانوية ضارة

ويحذر فريق البحث من أن طهي المكرونة في مثل هذه المياه التي يتم معالجتها بالكلور أو الكلورامين، باستخدام ملح الطعام المعالج باليود يمكن أن ينتج عنه منتجات ثانوية “ضارة”.

وقام الباحثون بطهي المكرونة في ماء الصنبور، الذي تمت معالجته بالكلورامين، مع إضافة الملح، وقام بعد ذلك بقياس كميات ستة من ثلاثي الميثان المعالج باليود، والتي من المحتمل أن تكون مركبات سامة، في الطعام المطبوخ وماء المكرونة.

واكتشف فريق البحث، بقيادة سوزان ريتشاردسون، جميع مركبات ثلاثي الميثان المعالج باليود في المكرونة المطبوخة وماء المكرونة، لكن ظروف الطهي أثرت بشكل كبير على الكميات، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

وعلى الرغم من أنه لايعرف انعكاسات المستويات المنخفضة من ثلاثي الميثان على صحة الإنسان، إلا أنه تم ربط “المستويات الهائلة” من هذه المنتجات الثانوية بمشاكل الكبد، وعدم انتظام ضربات القلب، والسرطان، وحالات أخرى، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.

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4 نصائح أثناء طهي المكرونة

ونصح الباحثون بالآتي:

-يجب غلي المكرونة بدون غطاء

-يجب تصفية المكرونة من الماء الذي تم طهيه فيه

-يجب إضافة ملح الطعام المعالج باليود بعد طهي المكرونة

-يجب استخدام خيارات الملح الخالية من اليود، عند سلق المكرونة في الماء المملح.

وقالوا إن غليان المكرونة بدون غطاء يسمح للمركبات المعالجة بالكلور والمعالجة باليود بالهروب، كما أن تصفية المكرونة تزيل معظم الملوثات المزعجة.

فيما يقلل إضافة ملح الطعام بعد الطهي من مخاطر تكون المنتجات الثانوية. لكن إذا كنت تفضل غلي المكرونة بالملح، يجب الابتعاد عن الملح غير المعالج باليود، وفقًا للبحث.