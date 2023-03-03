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تفاصيل وتطورات حريق مصنع الدمام (فيديو)
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تفاصيل وتطورات حريق مصنع الدمام (فيديو)

تفاصيل وتطورات حريق مصنع الدمام (فيديو)

تفاصيل وتطورات حريق مصنع الدمام (فيديو)
١٠:٣٢:٢١ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، حريقًا في أحد أضخم مصانع الحديد بالمدينة الصناعية في الدمام.

واندلع الحريق في الساعة الخامسة مساء اليوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات حتى الآن.

وباشرت ثلاثة فرق من الهلال الأحمر، وما يقارب أربعة فريق من الدفاع المدني إخماد الحريق. وتواصل فرق الإنقاذ إخماده حتى اللحظة.

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لا إصابات في الحريق

وأفاد مراسل فضائية “الإخبارية”، أنه “لاتوجد إصابات في الحريق، حيث يباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، بعد أن عمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مصانع أخرى”.

وذكر أن “المصنع الذي اشتعلت فيه النيران مصنع لأجهزة التكييف وهناك قطع سلكية ومواد قابلة للاشتعال هي التي فاقمت اشتعال النيران فيه”، لافتًا إلى أن مساحة المصنع تصل إلى 10 آلاف متر مربع، ويقع بين مدينتي الدمام والخبر.

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وأفاد أن الحريق شب في منطقة التحميل بالمصنع، المفتوحة على أماكن المصنع الأخرى، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده حتى اللحظة.

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