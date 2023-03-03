الجمعة.. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق

تواصل – واس:

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بعد صلاة الجمعة تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز الأعيرة المعدنية ، مما أدى لإصابة شابين بجروح طفيفة والعشرات بالاختناق.

مواجهات عنيفة اندلاع مع جنود الاحتلال

وأضاف، أن مواجهات عنيفة اندلاع مع جنود الاحتلال بعد محاولتهم اقتحام البلدة مما اضطرهم للانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الجنود اطلقوا الرصاص الحي أيضا باتجاه سيارة يستخدمها الشبان مما أدى إلى إعطاب إطاراتها.

المملكةتستنكر تصريحات الاحتلال بمحو قرية فلسطينية

واليوم، أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية.

المملكة تطالب بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين

‎وفي بيان لها، أكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الصهيوني المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي فوري

كما استنكر البرلمان العربي التصريحات العنصرية التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا من خلالها تدمير قرية حوارة الفلسطينية، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، مؤكدًا أن ذلك يهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

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