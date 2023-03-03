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6 فوائد لمحلول تنظيف القولون
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6 فوائد لمحلول تنظيف القولون

6 فوائد لمحلول تنظيف القولون

6 فوائد لمحلول تنظيف القولون
١٠:٠٢:٢٩ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، على ضرورة تناول كمية إضافية من محلول تنظيف القولون في عدة حالات.

وأوضح “الذيابي” أن الحالات التي يجب فيها تناول المحلول هي:

 1- الإمساك
2 – المصابين بالسكري
3- تناول أدوية تسبب إمساك
4- تحضير للمنظار غير جيد سابقًا
5- إجراء عمليات القولون
6- تضرر الحبل الشوكي

ويعتبر سرطان القولون من أكثر السرطانات انتشارًا ،خاصة بعد عمر الخمسين عاما، وفي حال انتشار الخلايا السرطانية من مكان المنشأ إلى خلايا مجاورة من الغدد الليمفية أو الأعضاء الأخرى، يُسمى سرطانًا منتشرًا.

أعراض سرطان القولون المنتشر:

وبحسب موقع “ويب طب”، لا تظهر أعراض سرطان القولون عادةً في المراحل الأولى.

وأوضح أنه مع تطور المرض والوصول إلى المرحلة الرابعة وهي انتشار المرض، قد تظهر أعراض متعددة منها:

1-ظهور الدم في البراز باللون الأحمر أو الأسود.

2- الشعور الدائم بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء.

3- آلام في البطن والشعور بالامتلاء والنفخة.

4- فقدان غير مبرر للوزن.

5- غثيان واستفراغ.

6- فقدان الشهية.

7- تغير واضح في حركة الأمعاء.

8- الإمساك أو الإسهال.

كيفية علاج سرطان القولون المنتشر:

يعتبر علاج سرطان القولون المنتشر نادر الحدوث، ويكون الهدف من العلاج هو تخفيف أعراض السرطان وإعطاء فرصة أكبر للتأقلم مع المرض.

يعتمد العلاج على عدة عوامل، مثل:

-مدى انتشار السرطان.

– حجمه.

– مواقع انتشاره.

– العمر.

الصحة بشكل عام.

الطرق المستخدمة لعلاج سرطان القولون:

1-الجراحة: ويتم اللجوء لها لإزالة الأورام بقدر المستطاع ومنع أو تقليل العواقب، مثل: انغلاق القولون.

كما يتم العلاج أيضًا باستخدام:

2- العلاجات الكيماوية.

3- العلاج الإشعاعي.

4- العلاجات المستهدِفة للمرض بشكل منفرد أو مجتمعة للمساعدة في انكماش الأورام.

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الكلمات الدلالية:
الجهاز الهضمي الذيابي القولون تنظيف القولون محلول

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