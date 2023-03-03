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انتقل للمحافظة والتقى الأهالي.. أمير عسير ينهي خلافا ثأريا دام 15 عاما في تثليث (فيديو)
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انتقل للمحافظة والتقى الأهالي.. أمير عسير ينهي خلافا ثأريا دام 15 عاما في تثليث (فيديو)

انتقل للمحافظة والتقى الأهالي.. أمير عسير ينهي خلافا ثأريا دام 15 عاما في تثليث (فيديو)

انتقل للمحافظة والتقى الأهالي.. أمير عسير ينهي خلافا ثأريا دام 15 عاما في تثليث (فيديو)
١٠:٠٧:٥١ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أنهى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، خلافا ثأريا بين شيخ قبيلة آل قير الشيخ محمد بن مذكر بن مقيت ومواطن آخر من أهالي المحافظة امتد قرابة 15 عاما.

وأعلن الشيخ بن مقيت وبحضور إخوته وأبنائه تنازله عن خصمه تقديرا لشفاعة وزيرة سموه له في منزله.

زيارة محافظة تثليث

جاء ذلك خلال زيارة الأمير لمحافظة تثليث – شرق منطقة عسير – امتدادًا لجولات سموه الميدانية لمحافظات المنطقة ومراكزها.

واستهل الأمير الجولة بزيارة مركز الحمضة جنوب المحافظة حيث افتتح الملعب الرياضي الذي نُفذ بمبادرة أحد رجال الأعمال واطلع على عددٍ من المبادرات المجتمعية لجهات حكومية وأهلية.

توقيع مذكرة تفاهم

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة نادي ضمك ولجنة التنمية الاجتماعية بمركز الحمضة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمركز.

و خلال زيارة الأمير للمحافظة التقى مشايخ شمل قبائل منطقة عسير لمناقشة تطوير أعمال لجان إصلاح ذات البين و تجويدها بما يتوافق مع توجهات اللجنة الرئيسية بالإمارة.

كما التقى أهالي المحافظة، واستمع إلى متطلباتهم، فيما ناقش الخدمات المقدمة بحضور مسؤولي الجهات الخدمية.

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الكلمات الدلالية:
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