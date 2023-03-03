“مجهولة المصدر”.. القبض على بنغاليين بنجران بحوزتهما 231 ألف ريال

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ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران القبض على مقيمين بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وفي التفاصيل، فقد قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بحوزتهما (231 ألفًا و217 ريالاً مجهولة المصدر بغرض تحويلهما خارج المملكة بطرق غير نظامية.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب الأمن العام في موقع “تويتر”.

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ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض

مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وفي واقعة منفصلة، أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم القبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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يأتي هذا بعد أيام إعلان شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض، وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.