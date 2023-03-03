تركيا.. قرار بهدم فوري لأكثر من 214 ألف مبنى لهذا السبب

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تم تحديد 214 ألف و608 بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من الزلزال، الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي

وأضاف خلال اجتماع “درع المخاطر الوطنية”، بإسطنبول اليوم، أن الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريبًا مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض.

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مراعاة الظروف الجيولوجية

وشدد على أن الحكومة ستحرص خلال تشييد البنى الجديدة بمناطق الزلزال على مراعاة العديد من العوامل، وأهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية.

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون أكثر أمنًا ومقاومة للكوارث المحتملة.

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وفي تصريح سابق اليوم، أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير الماضي ألحق أضرارًا بـ 420 مسجدًا ودمر 25 آخرًا بالمدينة.

وأضاف لوكالة “الأناضول”، أن المدينة تضم 968 مسجدًا وأن الزلزال ألحق الضرر في 420 منها، ودمر 25 مسجدًا، وفقًا للتقديرات الأولية.

وأشار إلى أن الزلزال ألحق الضرر في مراكز تعليم القرآن ومباني تابعة لدار الإفتاء أيضًا.

وفي 6 فبراير المنصرم ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.