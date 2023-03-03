قصة مؤثرة وراء إسلام الملياردير البريطاني “ألفي بست”.. ماذا قال عن القرآن؟

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أعلن الملاكم والملياردير البريطاني ألفي بيست جونيور، نجل الملياردير المعروف ألفي بيست، اعتناقه الإسلام.

لازال يتذكر المرة الأولى التي ذهب فيها فجأة إلى المسجد، حيث شاهد والدة صديقه تنطق الشهادة، ليصيح منذ ذلك الحين، مهتمًا بدراسة الإسلام.

أضاف “ذهبت مرة واحدة إلى المسجد مع أحد أصدقائي، فقالت والدته الشهادة ، ودخلت (المسجد). أنا منفتح للغاية ومهتم جدًا في الواقع بكل ما يتعلق بالإسلام”.

يقول إن تعاليم الإسلام هي المرشد للبشرية، وتهدي أتباعه إلى الطريق الصحيح، وهو ما جعله مهتمًا جدًا بالإسلام، متابعًا: “الإسلام أصبح دينًا بتوجيه من الله مما يجعل أتباعه على الأرجح غير مخطئين، لذلك لطالما اهتمامي (به) أكثر من الأديان الأخرى”.

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إسلام والدة صديقه

وعندما رأى والدة صديقه تنطق الشهادة في المسجد حيث أعلنت إسلامها، شعر ألفي بإحساس بالهدوء لأول مرة. الشعور الذي كان يبحث عنه، شيء كان يعتقد أنه مفقود في حياته.

قال “شاهدت والدة صديقي وهي تنطق الشهادة، وشعرت بشيء في المسجد لم أشعر به في أي مكان آخر. اعتقدت أنه ربما كان هذا شيئًا مفقودًا”.

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عكف على قراءة القرآن

عمل ألفي على قراءة القرآن الكريم محاولة فهمه. مما تعلمه، أدرك أكثر فأكثر كيف أن دين الإسلام يوجه المسلمين دائمًا ليكونوا بشرًا صالحين، “لذلك التقطت القرآن وبدأت في قراءته. لم أفهم حقًا في البداية، ولكن بمجرد أن تمكنت من قراءته وفهمه فكرت، “يا إلهي، كم هو جيد الإسلام كمجتمع ويقدم مثل هذا التوجيه الجيد”.

ثروة ألفي جونيور ووالده

ويبلغ صافي ثروة ألفي جونيور (25 عامًا)، ووالده 700 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة “صنداي تايمز ريتش”، وذلك بفضل نشاطهما التجاري في حدائق العقارات والكرفانات.

قال في تصريحات سابقة إلى صحيفة “ذا صن”، إنه أراد أن يسير على خطى والده وبدأ عمله عندما توقف عن الذهاب إلى المدرسة في سن الحادية عشرة، على الرغم من أنه لم يستطع حتى القراءة أو الكتابة.

يقول جونيور إن هذا لم يعيقه، وعندما كان يبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا، كان يساعد والده على الخروج من خلال القفز في مقعد سائق شاحنة إذا احتاجت إلى التحرك.

بدأ السير على خطى والده برائد أعمال عندما كان لا يزال في المدرسة وكان يبيع الحلويات للأطفال الآخرين.

يبيع الحلوى بالمدرسة

قال لبودكاست (Spotify The Blue Tick Show): “كنت أبيع الحلويات في المدرسة، وكان لدي دائمًا عقل تجاري”.

ويشير إلى أنه رأى طفلاً آخر يفعل ذلك، مما جعله يفكر بأنه يمكن أن يفعل ما هو أفضل منه، وبينما كان يعتقد أن والده سيدعمه لكنه لم يعطه أي نقود، قال: “نصيحة والدي تساوي أكثر من أي أموال يمكن أن يقدمها لي”.

كان أول مشروع تجاري كبير لألفي جونيور يضخ 60 ألف جنيه إسترليني في ملهى ليلي عندما كان عمره 16 عامًا فقط. يقول ألفي إن الشيء الأساسي الذي علمه والده إياه هو “لا تخف من الحلم”.

عندما كان صغيرًا، أخذه والده إلى لاس فيجاس، حيث أخبره ألفي جونيور أنه سيشتري يومًا ما كازينو. عادا بعد سنوات قليلة وتحدث ألفي جونيور عن التخلي عن هذا الحلم ولكن والده “انزعج منه جيدًا”، مضيفًا أنه لا توجد مشكلة في الحلم.

الآن، وضع ألفي نصب عينيه أن يصبح أكثر ثراءً من رئيس أمازون جيف بيزوس، لكنه قال إنه حتى لو كسب نصف هذا المبلغ “ليس سيئًا للغاية”.

وأضاف أن كونه غجريًا لم يعيقه أبدًا. قال: “أعرف أن هناك أقسامًا من المجتمع لديها مشكلة مع الغجر، لكنها لم تكن أبدًا مشكلة بالنسبة لي. لطالما كانت هويتي شيئًا إيجابيًا “.