بالفيديو.. مصرع 14 وإجلاء الآلاف إثر حريق في محطة وقود بإندونيسيا

تواصل – وكالات:

لقي ما لا يقل عن 14 شخص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، وذلك بعد نشوب حريق كبير في إحدى محطات الوقود بإندونيسيا.

وحسب وكالة رويترز، فقد اندلع حريق داخل محطة للوقود في إندونيسيا أسفر عن مصرع 14 أشخاص، وإصابة العشرات.

إجلاء الآلاف من السكان المجاورين

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود في بلومبانج كوجا بجاكرتا الشمالية، وأجلت قوات الشرطة الإندونيسية الآلاف من السكان المجاورين لمحطة الوقود.

حتى الآن.. 14 قتيلا وإجلاء الآلاف إثر حريق في محطة وقود بإندونيسيا. https://t.co/SAt9h5kPTB — الصين بالعربية (@mog_china) March 3, 2023

الدفع بعشرات من سيارات الإطفاء

وأوضحت أن السلطات الإندونيسية، دفعت بعشرات من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، وسط حالة من الهلع والفزع في صفوف سكان المنطقة.

وفي وقت سابق، لقي العشرات مصرعهم إثر حريق نشب في سفينة للركاب كانت تقل 240 شخصا قبالة السواحل الجنوبية لإندونيسيا.

عمال الإنقاذ انتشلوا 226 ناجيًا

وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، أن عمال الإنقاذ من “وكالة كوبانج للبحث والإنقاذ”، والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجيًا، مبينة أن السفينة كانت تقل 230 راكبا، وطاقما يضم 10 أفراد، مؤكدة أن تحقيقات موسعة تجرى الآن للوقف على ملابسات الحادث.

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