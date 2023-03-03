شاهد.. هطول أمطار غزيرة شمال محافظة جدة

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على شمال محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وسط أجواء شتوية باردة.

وأظهر مقطع فيديو تمد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة شمال جدة مع توقعات باستمرارها حتى صباح الغد.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والقصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير

كما أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.