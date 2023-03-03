استشاري يكشف عن أكثر الأشياء المسببة للأمراض القاتلة

تواصل – فريق التحرير:

كشف الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، عن أكثر الأشياء والعادات التي تسبب أمراض قاتلة.

عادات خاطئة صحيًا أبرزها التدخين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هناك عادات خاطئة لكثير من الناس هي من أشد مسببات الأمراض، ومن أبرزها:

١- التدخين.

2 – التعرض الإشعاعي”المتكرر، وغير المبرر”.

٣- السمنة، وتناول أكل يزيد عن حاجة الجسم.

٤- الخمول والكسل وعدم الحركة “الرياضة”.

٦- إهمال إصابات بعض الفيروسات والبكتيريا.

٥- تناول مواد عشبية تضر الكلى أو الكبد، سواء خلطات أو مكملات كيميائية، لا تناسب الجسم، وتتراكم وتضر.

واضاف موجهًا نصيحة طبية هامة، أن أي نصيحة توعوية فهي للشخص السليم المعافى الذي يحتاجها وليس للمريض أو الذي لديه مشكلة صحية أو شيء مختلف عن الوضع الصحي المثالي.

وشدد على أنه لابد من مراعاة الاختلاف من حيث الحالة الصحية والصحة العامة والوزن والعمر، لذا فإن نصيحة تخفيف الوزن ليست موجهة للذي وزنه ٤٠كلجم، ناصحًا بأكل أي شيء ليست لمن وزنه ٩٠ كجم.

اقرأ أيضًا:

«الخضيري»: عادة شائعة في الشتاء قد تسبب الغيبوبة أو الوفاة

«الخضيري»: حتى لا تخدعك المبيعات الـ«أونلاين» عليك بهذه الطريقة

الخضيري يحسم جدل علاقة “الحلبة” بالإصابة بالسرطان

“يباع في الصيدليات”.. الخضيري يحذر من الدواء الأكثر فتكًا (فيديو)