نتائج مفاجئة.. لماذا يكذب الشباب عند استخدام الرموز التعبيرية؟

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية على الإنترنت يخفون شعورهم الحقيقي أكثر من استخدامها للتعبير عن أنفسهم.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة طوكيو في اليابان، حوالي 1289 متطوعًا يستخدمون الرموز التعبيرية خلال المحادثات عبر الإنترنت.

وأبلغ المشاركون، ومعظمهم من الإناث وتتراوح أعمارهم بين 11 و 26 عامًا، عن شدة التعبيرات العاطفية. واستخدم معظم المشاركين من مواليد الألفية بشكل منتظم لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية الأكثر شعبية في اليابان، Simeji.

وأظهرت النتائج أن الرموز التعبيرية السعيدة غالبًا ما تُستخدم لإخفاء المشاعر السلبية و”إدارة التعبير” لجعل الرسالة تبدو أكثر إيجابية.

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الرموز التعبيرية الأكثر سلبية

ورصدت الدراسة استخدام الرموز التعبيرية الأكثر سلبية، مثل الرموز التعبيرية للوجه الحزين، فقط عندما يشعر المشارك بمشاعر سلبية قوية للغاية.

ووجد الخبراء أن الأشخاص كانوا على الأرجح يستخدمون الرموز التعبيرية الإيجابية عندما يشعرون بمشاعر سلبية، أو عند التحدث إلى أشخاص ذوي مكانة أعلى.

لكنهم أيضًا كانوا أقل عرضة للتعبير عن المشاعر من خلال الرموز التعبيرية تجاه هذه المجموعة من الأشخاص، وفقًا للدراسة التي نشرت في دورية “فرونتيرز آند فسيولوجي”.

وكان الأشخاص أكثر عرضة لاستخدام الرموز التعبيرية الدقيقة للتعبير عن مشاعرهم عند التحدث إلى الأصدقاء المقربين. ووجدوا أيضًا أن استخدام الرموز التعبيرية للتعبير عن المشاعر كان مرتبطًا بالرفاهية الذاتية أثناء إدارة العواطف باستخدام الرموز التعبيرية كان “مرتبطًا بشكل ضعيف” بأعراض الاكتئاب.

قال مويو ليو، خبير السلوك العاطفي بجامعة طوكيو الذي قاد البحث: “نظرًا لانتشار التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، فقد اعتاد الناس على تجميل تعابيرهم والتدقيق في مدى ملاءمة تواصلهم”.

وأضاف: “ومع ذلك، أدركت أن هذا قد يؤدي بنا إلى فقدان الاتصال بمشاعرنا الحقيقية”.

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النظاهر بالسعادة

وشبّه الباحثون، استخدام الرموز التعبيرية المبتسمة عندما يشعر شخص ما بالحزن لتلقي هدية غير مرضية لكنه يتظاهر بأنها يحبها.

وكتبوا في الدراسة: “بعبارة أخرى، قد يقلل الناس من شدة تعبيراتهم عند الكشف عن التأثير السلبي واستخدام الرموز التعبيرية المبتسمة بدلاً من ذلك لتزيين تعبيراتهم اجتماعيًا”.

وأعرب ليو عن قلقه من أن زيادة وتيرة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ستدفع الناس إلى أن يصبحوا أكثر انفصالاً عن مشاعرهم الحقيقية.

وقال: “يجب أن يستكشف البحث المستقبلي الفروق المحتملة بين الجنسين في قواعد عرض الرموز التعبيرية ودراسة القضايا الهيكلية المحيطة بتشكيل ثقافات المشاعر هذه”.

وقال الباحثون أيضًا إنه يلزم إجراء مزيد من الأبحاث في بلدان أخرى لمعرفة ما إذا كان يتم استخدام الرموز التعبيرية بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم.