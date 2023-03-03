الآن.. “مدني الدمام” يباشر حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الدفاع المدني في الدمام أنها تباشر، اليوم الجمعة، حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن عمليات الإخماد ما زالت مستمرة وأن الفرق تبذل كل الجهود اللازمة للسيطرة على هذا الحريق.

السلامة هدف ووقاية

وقبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني 12 موقعًا في مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجازان للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة هدف ووقاية”.

نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار

وأوضحت المديرية أن الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني في هذه المناطق سيبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

جهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة

وأكّدت أن المناسبة حدث عالمي للتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتضحياتهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وتوجيه رسائل توعوية لفئات وشرائح المجتمع كافة، من خلال الفعاليات المتنوعة، وكيفية تجنب المخاطر وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية.

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