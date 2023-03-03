المملكة تستنكر بشدة التصريحات الاحتلال المتطرفة بمحو قرية فلسطينية

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية.

المملكة تطالب بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين

‎وفي بيان لها، أكدت الوزارة رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الصهيوني المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي فوري

كما استنكر البرلمان العربي التصريحات العنصرية التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا من خلالها تدمير قرية حوارة الفلسطينية، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، مؤكدًا أن ذلك يهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي، فى بيان اليوم، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة.

كما دعا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست ضد المواطنين الفلسطينيين.

مستوطنون يعتدون على مواطنين بالشيخ جراح

في الوقت نفسه، اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على مواطنين ومتضامنين أجانب في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وبحماية جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المشاركين في الوقفة التنديدية بإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح، والمتمثلة بإخلاء سكان الحي.

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