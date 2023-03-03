قلبك في خطر.. 10 أعراض لا تتجاهلها أبدًا

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تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة نحو 19 مليون حالة كل عام، وفق بيانات الاتحاد العالمي للقلب.

وأحد الأسباب وراء ذلك هو تجاهل الأعراض، التي قد تنذر بخطر الإصابة بأمراض القلب، ومن بينها الشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة، وتورم الساقين.

قال الدكتور أميت بخاي، طبيب القلب في مستشفى سباير بوشي بلندن، إن الناس غالبًا ما يتجاهلون العلامات “حتى فوات الأوان”.

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علامات تنذر بالخطر

وكشف عن علامات يمكن أن تنذر بوجود خطر، حيث يجب أن يكون الشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة:

-قادرًا على صعود درجتين من السلالم

-الوقوف بسرعة دون دوار

-حبس أنفاسه لمدة 20 ثانية

-الجلوس على المرحاض

-بشرط ألا يعاني من ظروف صحية أخرى.

لكن الدكتور بخاي قال إن الكثير من الناس يعتقدون أن أعراضًا مثل الدوخة وتورم الساق ناتجة عن شيء آخر، لذلك لا يتم تجاهل العلامات المبكرة لمرض القلب.

وقال، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، إن هناك أشياء يمكن أن تكون علامة على المرض مثل:

-ثقل الذراع عند بذل مجهود

وضيق في التنفس عند صعود الدرج

-زبادة نبضات القلب أو الخفقان.

قد تشير بعض الأعراض، مثل صعوبة الانحناء والوقوف، إلى أن القلب “لايتكيف مع وضعيتك أو يحتفظ بسائل فائض في الجسم”، وفقًا لاستشاري أمراض القلب.

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أعراض أخرى لا تتجاهلها

ويقول استشاري القلب إن الأعراض الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها تشمل:

-التعرق عند ممارسة التمارين الخفيفة

-الغثيان مع آلام في الصدر

-التعب عند الاستيقاظ.